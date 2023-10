Young Boys x Manchester City: onde assistir e horário do jogo da Champions

Imagem: Lexy Ilsley - Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O duelo entre Young Boys e Manchester City será realizado hoje (25), às 16h (de Brasília), no Estádio Wankdorf, na Suíça, pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O confronto terá transmissão ao vivo da HBO Max (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

As equipes estão no Gurpo G da Champions, junto com o RB Leipzing e o Estrela Vermelha.

Os suíços buscam sua primeira vitória na competição. O Young Boys empatou com o Estrela Vermelha e perdeu para o RB Leipzig.

Do outro lado, os ingleses querem manter os 100% na Champions. Os Citizens são os líderes isolados da chave.

Young Boys x Manchester City - onde assistir e horário do jogo

Local: Estádio Wankdorf, em Berna (Suíça)

Data e horário: 25 de outubro, às 16h (de Brasília)

Transmissão: HBO Max