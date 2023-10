Torcida abraça o Santos em meio à briga contra o rebaixamento e lotará a Vila pelo quinto jogo seguido

O Santos recebe o Coritiba nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em um confronto decisivo pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, a equipe jogará em uma Vila Belmiro lotada.

Os ingressos para a partida estão esgotados desde a última segunda-feira. O jogo marcará a quinta vez consecutiva que o Peixe terá casa cheia nesta reta final do Brasileirão. Recentemente, a equipe enfrentou Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Red Bull Bragantino desta maneira.

Em todos os jogos citados, a torcida comprou toda a carga de entradas colocadas à venda. O histórico só não é maior porque o Santos precisou fazer quatro jogos com portões fechados por conta de uma punição imposta após o tumulto generalizado que houve na derrota para o Corinthians, por 2 a 0, em junho.

A presença massiva é fruto de uma torcida que abraçou o clube em meio a um dos momentos mais difíceis da história, com mais uma briga contra o inédito rebaixamento à Série B.

Além de lotar a Vila e torná-la um Alçapão, os torcedores têm comparecido a jogos fora de casa e também apoiado o elenco no embarque e desembarque em outras cidades. Para esta quinta-feira, é esperada mais uma festa enorme nos arredores do estádio antes da bola rolar.

A força do Santos na Vila Belmiro não vem de agora, mas neste ano, o time perdeu apenas cinco de 26 partidas que foram disputadas no local. Além disso, foram dez vitórias e 11 empates.

O Peixe, pressionado pela derrota humilhante para o Internacional, no último domingo, por 7 a 1, ocupa o 18º lugar da tabela, com 30 pontos, apenas um abaixo do Goiás, primeiro fora da zona de rebaixamento.