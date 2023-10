Sul-Americana abre caminho para combo de títulos internacionais

Do UOL, em Porto Alegre

Mais do que ganhar o título, a Sul-Americana abre caminho para um combo. O campeão garante vaga em duas disputas curtas que valem taça.

O que aconteceu

Fortaleza e LDU disputam a final da Sul-Americana no próximo sábado (28), em Maldonado, no Uruguai, em jogo único.

O campeão leva a taça e ainda garante vaga em outras duas competições internacionais que vem em seguida.

A mais conhecida delas é a Recopa Sul-Americana que colocará do outro lado o campeão da Libertadores deste ano. A final será disputada por Fluminense e Boca Juniors.

O atual campeão é o Independiente del Valle, que se classificou ao vencer a Sul-Americana. O time do Equador bateu o Flamengo.

A outra chance de título está no Desafio de Clubes Uefa-Conmebol, campeonato cuja primeira edição aconteceu no ano passado.

Consiste em partida única entre o campeão da Sul-Americana e o campeão da Liga Europa. O Sevilla, atual campeão do torneio europeu, já está classificado.

A Conmebol e a Uefa firmaram parceria para a realização desta competição no ano passado, mas ainda não se manifestaram oficialmente sobre a permanência do jogo no calendário. A tendência é que a disputa seja mantida.

A primeira edição reuniu Independiente del Valle e Sevilla, em julho deste ano, e terminou com vitória dos espanhóis nos pênaltis após empate por 1 a 1.