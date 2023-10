Sob nova direção: o que Tite já indicou sobre o que pensa do seu Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Quase 20 dias depois de ser anunciado, Tite já dá sua cara ao Flamengo. Tentando manter o DNA do clube, o treinador adapta o estilo de jogo ao que tem disponível. O Rubro-Negro volta a entrar em campo hoje (25), contra o Grêmio, às 21h30 (de Brasília).

Quem desponta

Tite praticamente manteve a base do time titular nos dois jogos que esteve à frente do Fla. É também parecido com o que o interino Mário Jorge vinha fazendo.

O goleiro Rossi assegurou a posição, que sofreu mudanças ao longo de toda temporada. O setor defensivo é um dos focos de Tite e até o momento só teve mudanças por lesão ou suspensão.

No meio, o treinador busca consistência com quatro elementos, tendo Thiago Maia e Erick Pulgar como elementos fixos. Arrascaeta e Everton Ribeiro dificilmente vão atuar juntos, mas o uruguaio sai na frente quando estiver saudável.

Já Gerson vem sendo mais "coringa" do que nunca com o técnico. Nos dois primeiros jogos, ele mudou de posição durante a partida e foi importante para os gols da equipe.

Na frente, Pedro ganhou as duas primeiras disputas com Gabigol e foi titular. Bruno Henrique também acabou mantido.

Quem perde espaço

O jogador que esperava ser titular e começou como reserva foi Gabigol. O camisa 10 segue começando no banco e por enquanto perde espaço, mas Tite já deu a entender que é circunstancial. Ele pode aparecer no time com o tempo.

Rodrigo Caio também não vem sendo utilizado e foi preterido por Pablo na briga dos zagueiros. O preparador físico do Fla afirmou que o jogador está bem fisicamente e será utilizado quando for necessário. Com contrato até dezembro, dificilmente fica no Ninho do Urubu.

Com apenas dois jogos como esboço, ainda é cedo para definir quem pode ficar sem espaço. Mas nomes como Santos, Varela, Filipe Luís, Matheus Cunha, Victor Hugo e Matheuzinho ainda não foram utilizados.

Como joga e ideias

Pedro e Gabigol dificilmente vão atuar juntos, apesar de Tite ter dito que podem, sim, jogar na mesma situação. Isso porque Tite não deve abrir mão de Bruno Henrique e no primeiro momento não enxerga um time com os três na frente.

Isso também porque o treinador quer um meio-campo mais povoado. Thiago Maia e Pulgar se tornaram fundamentais nessa formação para dar mais segurança aos defensores.

O desenho que a equipe tem, o Flamengo tem um meio-campo que salta aos olhos. Tu tem Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Vitor Hugo, Everton Ribeiro e aí você compõe, onde a equipe dita ritmo com esses homens no meio e dois na frente. Não quer dizer que a gente não tenha que colocar jogadores verticais. Mas o DNA do Flamengo é historicamente do que vi de Lico, Andrade, Adílio, Zico e Tita. Não estou comparando, mas é a ideia de ter posse e criatividade

Tite

Os laterais aparecem mais soltos e com possibilidade de chegar ao ataque. Ayrton Lucas, por exemplo, fez o gol contra o Cruzeiro e foi bastante à área. Wesley está na mesma situação.

A preocupação defensiva é a característica mais clara de Tite. A ideia é que o adversário tenha cada vez mais problemas para chegar à área do Flamengo.

Outro foco nas primeiras semanas foi a bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva.

É o Flamengo do Flamengo. Procurei ter a capacidade de preservar aquilo que historicamente é o Flamengo. O que são as características dos jogadores do elenco. O técnico não pode ser supervalorizado, quem tem que ser valorizado é o trabalho todo. Nós, da comissão, temos que potencializar os atletas, e não querendo de vocês um grande reconhecimento

Tite

