'Se Palmeiras perder para o São Paulo, será a catástrofe', dispara Lavieri

O colunista Danilo Lavieri destacou no De Primeira que uma derrota no clássico de hoje contra o São Paulo, às 20h, no Allianz Parque, seria desastroso para o Palmeiras. Por outro lado, uma vitória apaziguaria o tom das cobranças da torcida e a crise política no Palestra, disse ele.

'Se o Palmeiras perde esse jogo, é uma tragédia, uma catástrofe': "O Palmeiras tem que fazer de tudo para garantir uma vaga no G-4 e ir direto para a fase de grupos da Libertadores. Então, por esse ponto, o clássico já é muito mais importante para o Palmeiras. Em relação ao ambiente interno, o São Paulo não precisa mais se preocupar com a zona de rebaixamento, e você olha no Palmeiras é a Leila sendo cobrada, crise, protesto. Aí você tem um Palmeiras e São Paulo, se o São Paulo ganhar no Allianz Parque, para eles vai ser lindo, vão zoar, tirar um sarro, já se o Palmeiras perde esse jogo, para o Palmeiras é uma tragédia, uma catástrofe".

'Palmeiras precisa vencer o clássico para melhorar o ambiente': "Perder para o rival, dentro de casa, o time que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil e que pode conturbar ainda mais o ambiente. Então, o Palmeiras precisa vencer esse jogo para melhorar também o ambiente, dar uma acalmada nos protestos. Tem promessa da organizada de protestar até o final do Brasileirão em todos os jogos, então é um clássico muito mais importante para o Palmeiras do que é para o São Paulo, até mesmo para o Abel Ferreira dar uma analisada nos jogadores para 2024, quem vai ficar, quem não vai ficar, se vai dar chance a alguns meninos ou não, eu gostaria de ver mais o Fabinho nesse time, para ser mais testado e mostrar que pode ter mais espaço no ano que vem. Então, esse jogo, na importância, é 99% para o Palmeiras e 1% para o São Paulo".

