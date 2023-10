São Paulo busca vencer três jogos seguidos contra o Palmeiras após 18 anos

Com a meta de findar o jejum fora de casa, o São Paulo visita o Palmeiras pela 29ª rodada do Brasileirão. Para isso, o Tricolor terá que alcançar um feito que não ocorre desde 2005.

Na época, o clube do Morumbi venceu o Verdão por três jogos seguidos, sendo a última vez que isso ocorreu desde então. A sequência começou com um confronto no Paulistão (3 a 0) e foi ampliado nos duelos das oitavas de finais da Libertadores (1 a 0 e 2 a 0).

Um ponto em comum entre as temporadas é que ambos foram anos de título para o São Paulo. Em 2023, o Tricolor ganhou a Copa do Brasil, ao passo que em 2005 a equipe conquistou o Paulistão, a Libertadores e o Mundial.

As duas vitórias consecutivas tricolores no Choque-Rei aconteceram nas quartas da Copa do Brasil. Na ida, os comandados de Dorival Jr. ganharam por 1 a 0 e na volta por 2 a 1.

Com 38 pontos, o São Paulo está na décima colocação do Campeonato. O confronto contra o Palmeiras está marcado para acontecer nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque.