Santos evita mudanças drásticas, mas reavalia goleiro que levou 7 gols

O Santos evita mudanças drásticas após a goleada de 7 a 1 para o Internacional no Beira-Rio, mas reavalia a situação do goleiro Vladimir.

O Santos entendia que Vladimir era uma boa reposição para o titular João Paulo. Esse status foi afetado pela péssima atuação no 7 a 1 para o Inter.

Vladimir foi mal em alguns dos gols do Inter e acabou sendo o maior alvo da torcida nas redes sociais, mesmo com outros erros individuais, como os de Lucas Braga, Dodô e João Basso.

Aos 34 anos, ele segue no clube e treina normalmente, porém, comissão técnica e diretoria já conversam sobre a chance para outros atletas da clube em caso de nova ausência de João Paulo.

João está de volta após suspensão e será titular contra o Coritiba, quinta-feira, na Vila Belmiro. E se JP for desfalque outra vez até o fim da temporada, é provável que Diógenes, o terceiro goleiro, ganhe uma oportunidade.

Aos 22 anos e ex-Internacional, Diógenes chegou para o extinto time B, passou pelo sub-20 e nunca estreou como profissional do Santos.

O Santos renovou, em silêncio, o contrato de Vladimir até dezembro de 2025. Em julho, o jogador recebeu ofertas para sair e apresentou ao Peixe, mas o clube não aceitou e optou por estender o vínculo como prêmio.

A ideia inicial era renovar por menos tempo e aumentar o salário, mas, com situação financeira difícil, o presidente Andres Rueda aceitou renovar até dezembro de 2025.

Como Vladimir não tem muito apoio da torcida, o Santos decidiu não anunciar a renovação, que apareceu de surpresa no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O tema voltou à tona com a atuação ruim contra o Internacional. O preparador de goleiros Arzul, entusiasta de atleta, também tem sofrido críticas e questionamentos internos.

