Perto de final com o Fluminense, Boca Juniors tem lesões em atletas importantes

Com menos de duas semanas para a final da Copa Libertadores da América contra o Fluminense, o Boca Juniors carrega um problema extra: a lesão de dois atletas de seu elenco. Na derrota desta terça-feira para o Racing, o zagueiro Nicolás Valentini e o atacante Darío Benedetto acabaram substituídos após problemas físicos.

Por enquanto, o técnico Jorge Almirón evita um diagnóstico antecipado. Ele mantém os pés no chão para contar com os atletas no esperado jogo contra o Fluminense, dia 4 de novembro, no Maracanã, na decisão da Libertadores.

"O Darío (Benedetto) sentiu uma dor no adutor, veremos como está", destacou o técnico do Boca Juniors. "No caso do Valentini é uma pancada, o local foi endurecendo, mas não creio que seja nada grave", emendou Almirón.

O Boca Juniors perdeu para o Racing por 2 a 1 fora de casa em duelo da Copa da Liga da Argentina. O resultado reforçou a fase ruim do finalista da Libertadores: o time tem apenas 1 vitória nos últimos 8 jogos da temporada.

Antes de enfrentar o Fluminense, o Boca Juniors entrará em campo mais uma vez. Em compromisso pelo Campeonato Argentino, a equipe de Buenos Aires recebe o Estudiantes no sábado.