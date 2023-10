Pedra no sapato! De volta ao Palmeiras, Abel Ferreira encara São Paulo em busca de melhor retrospecto

Pelo lado do Palmeiras para a disputa do Choque-Rei, a grande novidade é o retorno de Abel Ferreira. Após cumprir suspensão de dois jogos por insinuar 'roubo' contra o Alviverde, durante a partida contra o Grêmio, o técnico português volta ao comando do clube palestrino diante do São Paulo.

O clássico ? válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro ? será disputado nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), em pleno Allianz Parque.

O rival tricolor é uma verdadeira pedra no sapato de Abel. Eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil de 2022 e 2023, o português terá seu 'tira-teima', em termos de retrospecto ? equilibrado, pois ?, contra o adversário local.

No Allianz Parque, Abel enfrentou o São Paulo nove vezes: são três vitórias, três empates e três derrotas. O último triunfo foi por 2 a 1, no confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2022.

Quando o recorte é o Brasileirão, o europeu tem dois triunfos, três empates e um revés. No entanto, vale lembrar que em uma dessas vitórias, o auxiliar João Martins comandou o Verdão.

Ao total, a comissão técnica portuguesa tem 19 Choques-Reis: seis vitórias, seis empates e sete derrotas - aproveitamento de 42,11%.

O Verdão inicia a rodada com 47 pontos conquistados, na quarta colocação, com campanha de 13 vitórias, oito empates e sete derrotas. 12 pontos atrás do líder Botafogo, a briga do time da Barra Funda é com garantir a vaga direta na Libertadores do ano que vem.

Para o clássico, a tendência é que Abel mantenha a variação tática que deu certo contra o Coritiba. A boa notícia é o retorno do suspenso Endrick, que cumpriu punição pelo acúmulo de cartões amarelos.