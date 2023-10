Pan 2023: Brasil estreia no basquete e mira final no vôlei feminino

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Time Brasil estará representado em diversas modalidades nesta quarta-feira nos Jogos Pan-Americanos 2023. Há a estreia no basquete, além de briga por medalha no remo. A delegação tem, até aqui, 45 medalhas (10 de ouro, 16 de prata e 19 de bronze) — quarta colocação no geral.

Badminton

9h - Duplas masculina - Final - Nyl Yakura / Xinguy Dong (CAN) 2x1 Davi Silva / Fabrício Farias (BRA) - Medalha de prata

Basquete feminino

10h30 - Brasil 72x54 México

Beisebol

15h - super round - Brasil 5x3 Panamá

Boxe

11h45 - 60kg feminino - Quartas - Beatriz Ferreira (classificada) x Pamela Valdivia (CRC)

17h45 - 57kg feminino - Quartas - Jucielen Romeu x Daisy Hoang (PER)

18h15 - 63,5kg masculino - Quartas - Yuri dos Reis x Samuel Cabrales (ESA)

Ciclismo pista

10h05 - Pista Sprint masculino - Qualificação - João Vitor da Silva (10º lugar)

10h33 -- Pista Keirin feminino - 1ª Rodada - Carolina do Nascimento (5º lugar)

10h42 -- Pista Sprint masculino - Oitavas - João Vitor da Silva (eliminado)

18h05 -- Sprint masculino - Quartas Corrida 1

18h47 -- Sprint masculino - Quartas Corrida 2

19h13 -- Sprint masculino - Quartas Corrida 3

19h17 -- Keirin feminino - Disputa 7º ao 12º lugar

19h23 -- Keirin feminino - Final

19h29 -- Sprint masculino - Disputa 5º ao 8º

Ginástica artística

17h - Salto - masculino - final - Arthur Nory (medalha de prata) e Yuri Guimarães

17h30 - Barra de equilíbrio - final - Flávia Saraiva (medalha de prata) e Rebeca Andrade (medalha de ouro)

18h - Barras paralelas - masculino - final - Diogo Soares e Bernardo Miranda

19h20 - Solo - feminino - final - Flavia Saraiva e Júlia Soares

19h50 - Barra fixa - masculino - final - Arhtur Nory e Bernardo Miranda

Handebol

10h - Feminino - Grupo B - Uruguai 9x28 Brasil

Hóquei na Grama

9h30 - Masculino - Grupo B - Canadá 2x0 Brasil

Hipismo adestramento

12h - individual - final - Paulo César Santos (15º lugar)

14h09 - individual - final - Renderson Oliveira (5º lugar)

14h27 - individual - final - João Victor Oliveira (medalha de prata)

Natação

9h - 1.500m livre masculino - Eliminatórias - Pedro Farias / Guilherme Costa / Stephan Steverin

9h32 - 200m medley feminino - Eliminatórias - Gabrielle Roncatto (final) / Bruna Leme

9h50 - 200m medley masculino - Eliminatórias - VIinicius Lanza / Leonardo Santos

10h52 - Revezamento 4x100 medley - feminino - Eliminatórias

11h - Revezamento 4x100 medley - masculino - Eliminatórias

16h - 1500m livre - feminino - final - Beatriz Dizotti e Viviane Jungblut (medalha de bronze)

16h - 200m medley feminino - Final - Gabrielle Roncatto (7º lugar)

16h - 200m medley masculino - Final - Leo Coelho (medalha de bronze)

16h - 1.500m livre masculino - Final - Guilherme Costa (medalha de ouro)

16h - Revezamento 4x100m medley feminino - Final

16h - Revezamento 4x100m medley masculino - Final

Pentatlo moderno

11h - Revezamento misto - Esgrima - Danilo Fagundes / Isabela Abreu

14h30 - Revezamento misto - Hipismo - Danilo Fagundes / Isabela Abreu

15h15 - Revezamento misto - Esgrima - Danilo Fagundes / Isabela Abreu

16h - Revezamento misto - Natação - Danilo Fagundes / Isabela Abreu

16h30 - Revezamento misto - Combinada - Danielo Fagundes / Isabela Abreu

Remo

9h - Skiff duplo feminino - final - Chlóe Delazer / Nathalia Barbosa (6º lugar)

9h10 - Skiff duplo - final - Piedro Tuchtenhagen / Tomás Levy (5º lugar)

9h20 - Skiff individual - final feminino - Beatriz Cardoso (medalha de prata)

9h30 - Skiff individual - final masculino - Lucas Verthein (medalha de ouro)

11h10 - Misto - oitavas de final (5º lugar)

Saltos ornamentais

11h - Plataforma 10m masculino - Preliminar

19h00 - Trampolim Sincronizado feminino - Final

20h40 - Plataforma 10m masculino - Final

Surfe

8h - Longboard - segunda fase - Carlos Oliveira (14.44 - 1º lugar)

9h09 - longboard - segunda fase - Chloe Calmon (13.83 - 1º lugar)

11h04 - SUP masculino- Repescagem - Marcos Correa (BRA) 16.16 x 4.50 José Lopez (VEN)

14h31 - SUP feminino - segunda fase - Aline Adisaka (8.16 - 2º lugar)

14h54 - SUP masculino - segunda fase - Luiz Eduardo Diniz (14.34 - 1º lugar)

15h40 - Longboard masculino - terceira fase - Carlos Bahia (BRA) 14.84 x 11.27 Julian Schweizer (URU)

Tênis

11h - Individual feminino - oitavas - Carolina Meligeni 2x0 Noelia Zeballos (BOL)

12h - individual masculino - oitavas - Thiago Monteiro 2x0 Gonzalo Lama (CHI)

Tiro

9h - Carabina 3 posições 50m - Qualificação - Simone Koch (16º lugar) e Geovana Meyer (6º lugar)

9h - Fossa olímpica - Qualificação Dia 1 - Camilla Cosmoski (9º lugar) e Daiana Camaz (16º lugar)

11h30 - Carabina 3 posições 50m feminino - Final - Geovana Meyer (5º lugar)

Vôlei

20h30 - semifinal feminino - Brasil x México

Vôlei de praia

17h - quartas de final feminino - Ana Patrícia / Duda 2x0 Gaona / Allca (PER)

18h - quartas de final masculina - Andre / George x Tomás Capogrosso / Nicolas Capogrosso (ARG)