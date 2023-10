Palmeiras x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo (SP)

Palmeiras e São Paulo se enfrentam hoje (25), às 20h (de Brasília), em partida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Allianz Parque.

O confronto terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras vem de vitória por 2 a 0 contra o Coritiba, no Couto Pereira. A equipe se recuperou de uma sequência de quatro jogos com derrota no Brasileirão.

A equipe comandada por Dorival Jr também vem de vitória: 3 a 0 contra o Grêmio, no Morumbi. O time busca sua primeira vitória fora de casa no campeonato nacional.

O Alviverde ocupa a 4ª posição da tabela com 47 pontos. O Tricolor do Morumbi é o 10º com 38.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Rios e Raphael Veiga; Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Gabi Neves, Alisson, James Rodríguez (Wellington Rato), Rodrigo Nestor e Lucas; Luciano. Técnico: Dorival Jr.

Palmeiras x São Paulo -- Campeonato Brasileiro

Data: 25 de Outubro de 2023, às 20h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Transmissão: Premiere

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.