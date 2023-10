Palmeiras venceu apenas três dos últimos dez jogos contra o São Paulo no Allianz Parque

Após usufruir de um início invicto no Allianz Parque, o Palmeiras venceu apenas três dos últimos dez jogos contra o São Paulo no estádio. O Verdão não sabe o que é triunfar diante do rival em casa há três partidas ? neste recorte, são duas derrotas e um empate.

O último triunfo foi por 2 a 1, no confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2022. Ainda assim, nas penalidades máximas, o Tricolor eliminou o rival da competição nacional de mata-mata.

Depois da inauguração do Allianz, a primeira partida entre Palmeiras e São Paulo foi no dia 25 de março de 2015. Com golaço de cobertura de Robinho para cima de Rogério Ceni, o Verdão venceu por 3 a 0 e deu início a uma sequência extremamente positiva.

Isso porque os primeiros sete Choques-Reis terminaram, todos, em triunfo alviverde.

No Allianz Parque, Abel Ferreira enfrentou o São Paulo nove vezes: são três vitórias, três empates e três derrotas. A expectativa é, pois, retomar o caminho das vitórias contra o rival em seus domínios.

Veja o retrospecto total entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque:

13/07/2023: Palmeiras 1x2 São Paulo (Copa do Brasil)

22/01/2023: Palmeiras 0x0 São Paulo (Paulistão)

16/10/2022: Palmeiras 0x0 São Paulo (Brasileirão)

14/07/2022: Palmeiras 2(3)x(4)1 São Paulo (Copa do Brasil)

03/04/2022: Palmeiras 4x0 São Paulo (Paulistão)

17/11/2021: Palmeiras 0x2 São Paulo (Brasileirão)

17/08/2021: Palmeiras 3x0 São Paulo (Libertadores)

20/05/2021: Palmeiras 0x0 São Paulo (Paulistão)

16/04/2021: Palmeiras 0x1 São Paulo (Paulistão)

10/10/2020: Palmeiras 0x2 São Paulo (Brasileirão)

30/10/2019: Palmeiras 3x0 São Paulo (Brasileirão)

07/04/2019: Palmeiras 0(4)x(5)0 São Paulo (Paulistão)

02/06/2018: Palmeiras 3x1 São Paulo (Brasileirão)

08/03/2018: Palmeiras 2x0 Sâo Paulo (Paulistão)

27/08/2017: Palmeiras 4x2 São Paulo (Brasileirão)

11/03/2017: Palmeiras 3x0 São Paulo (Paulistão)

07/09/2016: Palmeiras 2x1 São Paulo (Brasileirão)

28/06/2015: Palmeiras 4x0 São Paulo (Brasileirão)

25/03/2015: Palmeiras 3x0 São Paulo (Paulistão)