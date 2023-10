Palmeiras defende invencibilidade de três jogos contra o São Paulo no Brasileirão

Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 20h (de Brasília) de hoje (25), no Allianz Parque, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. 12 pontos atrás do líder Botafogo na tabela de classificação, a briga do Verdão, no momento, é para garantir a vaga direta na Libertadores do ano que vem.

Com 47 pontos conquistados, na quarta colocação, em campanha de 13 vitórias, oito empates e sete derrotas, o Alviverde também visa defender uma invencibilidade que já perdura três partidas contra o rival em jogos do Brasileirão.

No primeiro turno, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu o São Paulo por 2 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Gabriel Menino e Endrick, que à ocasião, anotou seu primeiro tento em clássicos.

Em 2022, o primeiro Choque-Rei da Série A terminou com vitória do Palmeiras em pleno Morumbi: 2 a 1, em virada arrancada nos acréscimos, com gols de Gustavo Gómez e Murilo. No returno, empate em 0 a 0 no Allianz Parque pela 32ª rodada.

A última vitória do São Paulo no clássico pelo Brasileirão foi em 2021. Em 17 de novembro, pela 33ª rodada, Gabriel Sara e Luciano marcaram os tentos do triunfo tricolor no Allianz Parque por 2 a 0.

Para o clássico de hoje, a tendência é que Abel Ferreira mantenha a variação tática que deu certo contra o Coritiba. A boa notícia é o retorno do suspenso Endrick, que cumpriu punição pelo acúmulo de cartões amarelos e deve ir para jogo.

