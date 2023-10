Libertadores: prefeitura estuda abrigar torcida do Boca ao lado da Sapucaí

Do UOL, no Rio de Janeiro

Ciente de que milhares de torcedores do Boca Juniors virão ao Rio de Janeiro para a final da Copa Libertadores, no dia 4 de novembro, contra o Fluminense, no Maracanã, a prefeitura estuda abrigá-los no Terreirão do Samba, espaço de eventos situado ao lado do sambódromo da Sapucaí, no Centro (RJ).

O que aconteceu

A imprensa argentina estima que mais de 100 mil torcedores do Boca estarão no Rio por conta da decisão do torneio continental.

A maioria deles virá por estrada, através de ônibus, vans, trailers e carros. Como muitos nem sequer reservarão hospedagem, a ideia da prefeitura é separar um espaço para estes veículos de modo a aliviar os impactos na cidade.

O Terreirão do Samba surge como favorito neste contexto, embora o "martelo ainda não tenha sido batido". No momento, a Prefeitura do Rio de Janeiro trabalha na finalização do plano operacional para a partida junto a todos os envolvidos.

Caso se confirme, esta não será a primeira vez que o Terreirão do Samba ficará reservado para torcedores argentinos. Na Copa do Mundo de 2014, o espaço também foi separado aos "hermanos". O local fica a menos de quatro quilômetros do Maracanã.

Copacabana terá "Fan Zone"

Paralelamente, já está definido que a praia de Copacabana, na Zona Sul (RJ), receberá a chamada "Fan Zone" da Conmebol, espaço interativo aos torcedores para promover a final da Libertadores.

O local ficará aberto dos dias 30 de outubro a 3 de novembro, das 14h às 22h, e terá entrada gratuita.

Suas diferentes experiências incluem a exposição do troféu da Libertadores, o museu da Glória Eterna — onde estarão expostas relíquias da competição — mini estádio; prêmios; DJs; gastronomia, entre outras atrações.

Esta será a segunda vez que a Conmebol promove este tipo de evento. A primeira aconteceu na final da Libertadores de 2022, em Guayaquil, no Equador, quando o Flamengo sagrou-se campeão sobre o Athletico-PR.