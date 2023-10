Jogador da base do Corinthians desmaia antes de decisão por pênaltis

Dieguinho, meio-campista da equipe sub-17 do Corinthians, desmaiou em campo antes da decisão por pênaltis da equipe contra o Red Bull Bragantino, ontem (24), pela semifinal do Campeonato Paulista da categoria.

O que aconteceu

Dieguinho aparece cumprimentando o árbitro e os capitães das duas equipes antes das cobranças de pênaltis.

Segundos depois, o meio-campista do Corinthians foi em direção à lateral de campo cambaleando. Pouco depois, já amparado por membros da comissão técnica, caiu na beira do gramado e foi carregado.

Em comunicado divulgado, o Corinthians informou que Dieguinho foi encaminhado para um hospital, mas que está consciente e já conversa normalmente.

Dieguinho, atleta da nossa equipe Sub-17, passou mal e desmaiou após o término do tempo normal na partida contra o Red Bull Bragantino. Ele foi levado ao Hospital São Luiz Morumbi e já está melhor, consciente e conversando normalmente. Corinthians, em nota oficial

Em entrevista após o jogo, o técnico Guilherme Dalla Déa, do Corinthians, afirmou que o desmaio de Dieguinho teve relação com a parte psicológica.

Que a gente consiga mostrar para ele que futebol é prazer. Tem a pressão, o Corinthians tem a pressão, mas nessa idade eles têm que desfrutar um pouco mais e tem horas que eu me cobro muito essa questão: 'Pô, será que eu estou exigente demais com esses atletas?'. O doutor falou que é parte psicológica, não falo um surto, mas aquele pico de adrenalina que deu nele. Agora ele já está melhor e que a gente consiga recuperá-lo. Guilherme Dalla Déa

Corinthians se classifica

Depois de ter vencido o jogo de ida da semifinal por 2 a 0, o Corinthians foi derrotado pelo Red Bull Bragantino pelo mesmo placar na noite de ontem (24), no Parque São Jorge.

Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Matheus Corrêa. Ele defendeu quatro cobranças, e o Timão conquistou a vitória por 4 a 3.

Agora, o Corinthians vai encarar o São Paulo na decisão do Campeonato Paulista sub-17. O Tricolor, também nos pênaltis, despachou o Palmeiras.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.