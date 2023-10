Inter acerta venda de Johnny ao Betis, da Espanha; veja valores

Do UOL, em Porto Alegre

O Internacional acertou a venda de Johnny ao Betis, da Espanha. Segundo apurou o UOL, o Colorado permanecerá com 20% dos direitos econômicos do jogador de 22 anos.

O que aconteceu

Johnny permanecerá no Colorado até o fim da temporada, mas a venda foi acertada nos últimos dias. O volante disputou 41 jogos e marcou dois gols até agora em 2023.

Dono de 100% dos direitos do atleta, o Inter vendeu 80% por 6 milhões de euros (R$ 31,7 milhões na cotação atual). O Colorado fica com a outra fatia para receber em uma futura venda.

O interesse do clube espanhol é antigo e o crescimento no rendimento dele também pesou para conclusão do acordo.

Johnny nasceu nos Estados Unidos e é figura frequente na seleção nacional. Ele foi, inclusive, titular da equipe no último amistoso, contra Gana, em que os EUA venceram por 4 a 0.