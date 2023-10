Grêmio x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão ao vivo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Grêmio e Flamengo se enfrentam hoje (25), às 21h30 (de Brasília), em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na Arena, em Porto Alegre.

O confronto tem transmissão da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Grêmio vem de quatro jogos sem vencer, sendo que foram três derrotas consecutivas nas últimas rodadas. Em sexto lugar, o Tricolor busca recuperação.

Suárez está suspenso após levar o terceiro amarelo e é desfalque certo para Renato Portaluppi. João Pedro Galvão, Carballo, Rodrigo Ely e Cuiabano seguem fora.

O Flamengo chega embalado com Tite e venceu as duas últimas partidas com o treinador. O Rubro-Negro é o terceiro, com nove pontos de distância para o líder Botafogo.

O zagueiro Fabrício Bruno é desfalque por suspensão. David Luiz e Allan também seguem fora.

Este será o quarto encontro entre as equipes no ano. O Flamengo venceu os três anteriores, sendo dois compromissos pela semifinal da Copa do Brasil e o duelo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A última vitória gremista foi em 2021.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Geromel, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Pepê, Cristaldo e Reinaldo; Nathan Fernandes (Lucas Besozzi) e André Henrique (João Pedro Galvão). Técnico: Renato Portaluppi

Flamengo: Rossi; Wesley, Pablo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Tite

Grêmio x Flamengo -- Brasileirão

Data: 25 de outubro de 2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Transmissão: Globo e Premiere

