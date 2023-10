Fomos ao lugar preferido do Deyverson e entendemos fama de último romântico

O calor de quase 40º fervia as areias das quatro quadras do Reserva Beach Sports quando cheguei. O local é um tanto afastado do centro da cidade, mas ostenta um título importante para a região: o local preferido do Deyverson em Cuiabá.

Estive na capital do Mato Grosso na última semana acompanhando a seleção brasileira e a primeira tentativa de pauta local foi óbvia: uma exclusiva com o centroavante mais peculiar do Brasil. A resposta foi negativa, mas não poderia ir até Cuiabá e não escrever algo sobre o 'Deyvin'.

A ideia que me veio foi a de recriar os passos do centroavante na capital. Conversei com o estafe do jogador e a mensagem encaminhada do próprio Deyverson chegou: "tem que ir no Reserva, eu gosto é de lá". Obedeci.

A estrutura é simples. Descendo uma rampa que faz o acesso da rua até o estacionamento do espaço, três quadras se apresentam na mesma caixa de areia. Algumas cadeiras para espectadores circundam as laterais e um pouco mais à frente e um degrau acima está o bar e a estrutura coberta que abriga algumas poucas dezenas de mesas. Passando pelo espaço há outra quadra e, em frente, uma mesa para futmesa e um tambor com a mesma finalidade completam o local.

Quando cheguei, uma manhã de feriado, o lugar estava bastante vazio, exceto por uma mesa com um dos donos do lugar e amigos.

"Ele vem aqui, sim. A criançada fica doida", me respondeu um dos presentes ao ser perguntado sobre Deyverson.

"Humildão, pô. De boa. Ele não bebe, né? Ele vem, senta aí, come um espetinho ou uma tapioca enquanto espera a mulher dele treinar", contou outro.

Aquela frase foi a revelação que fez a matéria fazer sentido: Deyverson, o centroavante do Cuiabá, tem como lugar preferido na cidade o espaço onde a esposa treina futevôlei. A fama de último romântico era mais uma vez comprovada.

"Ele só vem pra acompanhar ela. Segunda, quarta e sexta. E não joga, não. Quer dizer, de vez em quando pega um joguinho de sexta que é quadra livre, tá ligado?", explica o atendente.

Quadras de areias do Reserva Beach Sports, lugar preferido do Deyverson em Cuiabá Imagem: Eder Traskini/UOL

O que eles chamam de quadra livre é um dia em que qualquer um pode jogar nas areias do local, um dia sem aulas. A Karina Alexandre treina duas vezes por semana e cada treino tem duração de uma hora. Durante esse período, sentado em uma mesa ao lado, o 'último romântico' torce pela esposa nos intervalos entre fotos e autógrafos.

De onde vem a fama de último romântico

Deyverson não cansa de exaltar a esposa publicamente e se declarar. Em diversas entrevistas ao longo desta temporada, o centroavante do Cuiabá falou sobre como Karina Alexandre mudou sua vida e fez juras de amor à mulher. Ele chegou até a interromper uma entrevista pós-jogo para atender uma ligação da esposa.