Fluminense x Goiás: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão ao vivo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Goiás se enfrentam hoje (25), às 19h (de Brasília), em partida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O confronto tem transmissão do SporTV e do Premiere no pay-per-view. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O duelo vai ser em Volta Redonda porque o Maracanã já está cedido à Conmebol para a final da Libertadores, que será realizada no próximo dia 4, entre Fluminense e Boca Juniors, da Argentina.

O time do técnico Fernando Diniz busca se recuperar na competição, após três jogos sem vencer — duas derrotas e um empate.

Para esta partida, o Tricolor conta com, ao menos, quatro retornos. Felipe Melo, Marcelo, Lima e Thiago Santos ficam à disposição após cumprirem suspensão.

O Goiás, que luta para se afastar da zona de rebaixamento, teve uma derrota, uma vitória e um empate nas últimas três rodadas.

A equipe do técnico Armando Evangelista terá a volta de Willian Oliveira, que cumpriu suspensão. Matheus Babi, que também estava suspenso, será opção para o setor ofensivo.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Marlon e Marcelo; Martinelli, André e Alexsander; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Palacios, João Magno e Allano. Técnico: Armando Evangelista

Fluminense x Goiás -- Brasileiro

Data: 25 de Outubro de 2023, às 19h (de Brasília)

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere