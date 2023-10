Flamengo abre conversas para renovar com Everton Ribeiro, mas ainda espera o "sim"

Um primeiro encontro entre representantes do Flamengo e do meia Everton Ribeiro abriu as conversas sobre a possibilidade de o jogador renovar seu contrato com o clube. Apesar de uma boa conversa, ainda não existe nenhuma certeza sobre o tema.

Everton Ribeiro tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim do ano. Ele pretende ficar no Ninho do Urubu, mas tem sondagens de outros clubes e deve receber algumas propostas oficiais nos próximos dias. Isso pode atrapalhar os planos do clube da Gávea.

A ideia do Flamengo é que o jogador, de 34 anos, renove por mais uma temporada. Algo que pode acontecer caso nenhum dos clubes que pensam na contratação de Everton Ribeiro ofereça um prazo maior de contrato.

Hoje o que mais pesa para o jogador é o tempo de contrato e nem tanto o valor do mesmo. Mas o Flamengo não parece disposto a oferecer um prazo maior. Dois clubes que tiveram os nomes ligados ao jogador foram Botafogo e São Paulo, mas sem nada de concreto ainda.