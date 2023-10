Fazendo as contas! Santos terá cinco jogos em casa para tentar escapar do rebaixamento

O Santos dará início à uma importante sequência de jogos que pode ser decisiva para a permanência ou não do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Pressionado, o Peixe se encontra no 18º lugar da tabela, com 30 pontos, e tenta se livrar do Z4 o quanto antes para evitar o inédito rebaixamento.

A equipe vem de uma derrota humilhante para o Internacional, fora de casa, por 7 a 1. No entanto, o time tem chance de se reabilitar nesta quinta-feira à noite, diante do Coritiba, na Vila Belmiro. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão.

Esta será a primeira de cinco partidas que o Santos terá como mandante daqui até o término do torneio. Nas próximas semanas, a equipe ainda recebe o Cuiabá, São Paulo, Fluminense e Fortaleza, pela última rodada.

A conta para ficar na primeira divisão é simples. Se o Peixe vencer todos os compromissos como mandante, irá atingir os 45 pontos, pontuação tida como suficiente para escapar da degola. Se tropeçar em alguns destes jogos, precisará compensar em algum confronto fora de casa.

O Santos ainda tem cinco partidas como visitante no Campeonato Brasileiro. São elas contra: Corinthians, Flamengo, Goiás, Botafogo e Athletico-PR. Destes, dois embates diretos contra o rebaixamento, diante de Corinthians e Goiás.

A dez rodadas para o término da competição, o Santos só está um ponto para sair do Z4. Dependendo dos demais resultados da rodada, a equipe pode deixar a degola em caso de vitória já nesta quinta-feira.