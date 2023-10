Dirigente do Barcelona ataca Vini Jr. por lance em vitória do Real Madrid: "Merece um tapa na cara"

O brasileiro Vinicius Junior foi atacado na última terça-feira por Miquel Camps, dirigente do Barcelona. O diretor criticou o atacante do Real Madrid durante a partida contra o Braga, pela Liga dos Campeões, em uma publicação em sua rede social.

O jogador da Seleção Brasileira é constantemente atacado na Espanha por conta do seu estilo de jogo, que abusa da velocidade e dos dribles. Recentemente, Vini Jr. voltou a ser alvo de ataques racistas durante um jogo contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol. Enquanto o atacante enfrentava o Braga, Miquel Camps publicou no X, antigo Twitter, que o brasileiro "merecia um tapa na cara" por conta de um lance.

"Não é racismo, ele merece um tapa na cara por ser palhaço e vacilão, o que representam aquelas pedaladas desnecessárias e sem sentido no meio do campo?", escreveu o dirigente em uma publicação que foi apagada.

No lance que motivou as críticas de Miquel Camps, Vinicius Junior pedalou de frente para a marcação adversária no meio de campo. Ao final da partida, que foi vencida por 2 a 1 pelo Real Madrid, o brasileiro foi eleito o melhor jogador do jogo.

Barcelona e Real Madrid, que não se pronunciaram, se enfrentam neste sábado, às 11h15 (de Brasília), pela 11ª rodada da La Liga. Será um confronto direto pela liderança, atualmente ocupada pelos Merengues, com 25 pontos, mas seguida de perto pelos Culers, que ocupam o terceiro lugar, com um a menos.