Cuiabá x Corinthians: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Cuiabá e Corinthians se enfrentam hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL também acompanha a partida ao vivo.

O Cuiabá empatou com o Goiás em casa na última rodada e é o 11º colocado, enquanto o Corinthians ficou no 1 a 1 com o lanterna América-MG em casa e está no 15º lugar. No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1 na Neo Química Arena.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Fernando Sobral, Raniele e Lucas Mineiro; Derik, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira

Corinthians: Cássio, Fágner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Giuliano (Ruan Oliveira) e Renato Augusto; Pedro e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes

Cuiabá x Corinthians

Data: 25 de outubro de 2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Transmissão: Premiere (pay-per-view).

