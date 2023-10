Corinthians conta com bom retrospecto para vencer Cuiabá na Arena Pantanal

O Corinthians conta com um bom retrospecto contra o Cuiabá, adversário de hoje (25) pelo Campeonato Brasileiro. As equipes começaram a se enfrentar em 2021, quando o Dourado subiu para a primeira divisão nacional.

De lá para cá, o Timão venceu o Cuiabá em três oportunidades, além de somar um empate e uma derrota. Na Arena Pantanal, palco do duelo de hoje, o Alvinegro venceu a equipe mato-grossense por 2 a 1 em 2021, mas saiu derrotado por 1 a 0 em 2022.

Nesta temporada, os times empataram em 1 a 1 na Neo Química Arena, quando Vanderlei Luxemburgo ainda era o técnico do Corinthians. O atacante Deyverson abriu o placar para o Dourado, mas Ruan Oliveira deixou tudo igual para o Timão.

O jogo na Arena Pantanal ganhou ainda mais importância para o Corinthians, já que a equipe não saiu do empate contra o lanterna América-MG na última rodada, em Itaquera. Agora, o Timão quer recuperar os pontos perdidos com um resultado positivo em Cuiabá e, assim, ganhar respiro na briga para se afastar da zona de rebaixamento.

Neste momento, o Timão se encontra na 15ª posição do Campeonato Brasileiro com 33 pontos, três a mais em relação ao Z4. Já o Cuiabá se encontra em posição mais confortável com 37 pontos, na 11ª colocação.

Veja todos os jogos entre Corinthians e Cuiabá

26/7/2021 - Cuiabá 1 x 2 Corinthians (Arena Pantanal)

13/11/2021 - Corinthians 3 x 2 Cuiabá (Neo Química Arena)

7/6/2022 - Cuiabá 1 x 0 Corinthians (Arena Pantanal)

1/10/2022 - Corinthians 2 x 0 Cuiabá (Neo Química Arena)

10/6/2023 - Corinthians 1 x 1 Cuiabá (Neo Química Arena)

