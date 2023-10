Com promoção especial, Atlético-MG inicia venda de ingressos para duelo com o Fluminense

O Atlético-MG deu início nesta quarta-feira, às 11 horas (de Brasília), à venda de ingressos para o duelo com o Fluminense, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas deste sábado, na Arena MRV.

Especialmente para o jogo contra o Tricolor, o Galo terá uma ação especial: na compra de uma entrada ou resgate de cadeira cativa, o torcedor vai poder ajudar o Instituto Galo com doações nos valores de dois, cinco e dez reais. Aquele que topar participar da promoção, além de ajudar o Instituto Galo a transformar vidas, automaticamente irá participar de sorteios especiais - a serem definidos.

DATAS E HORÁRIOS DE INÍCIO DA VENDA PARA CADA CATEGORIA:

25/10 - 11 horas: Forte e Vingador / Preto / Internacional

25/10 - 17 horas: Prata

25/10 - 18 horas: Branco / Clubes

25/10 - 20 horas: Público Geral e 4 adicionais para qualquer modalidade GNV

25/10 - 16 horas: Visitante: o e-ticket estará disponível no site seis horas antes do início da partida.

Encerramento venda on-line: 28/10 (20h)

Antes de pegar o Fluminense, o Atlético-MG joga pela 29ª rodada do Brasileirão diante do RB Bragantino nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. O Galo busca se recuperar da derrota no clássico com o Cruzeiro, que impediu que o time alcançasse a zona de classificação para a Libertadores. No entanto, Alvinegro está na sétima colocação com 43 pontos, a um de distância do Grêmio, sexto colocado.

Confira mais informações sobre a venda de ingressos para Atlético-MG x Fluminense

PREÇOS JÁ COM DESCONTOS PARA SÓCIOS (VÁLIDOS SOMENTE NA VENDA ON-LINE)

Brahma Norte (Portão 4)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 70,50

GNV Preto: R$ 82,25

GNV Prata: R$ 105,75

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 117,50

Inteira: R$ 235,00

Brahma Sul (Portão 13)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 60,00

GNV Preto: R$ 70,00

GNV Prata: R$ 90,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 100,00

Inteira: R$200,00

Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 81,00

GNV Preto: R$ 94,50

GNV Prata: R$ 121,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 135,00

Inteira: R$ 270,00

Inter Oeste (Portão 14)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 70,50

GNV Preto: R$ 82,25

GNV Prata: R$ 105,75

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 117,50

Inteira: R$ 235,00

Inter Leste (Portões 5, 6 e 12)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 45,00

GNV Preto: R$ 52,50

GNV Prata: R$ 67,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 75,00

Inteira: R$ 150,00

Inter Sul (Portões 11 e 15)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 45,00

GNV Preto: R$ 52,50

GNV Prata: R$ 67,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 75,00

Inteira: R$ 150,00

Atenção: os descontos concedidos aos sócios Galo Na Veia não são cumulativos com a venda de meia entrada.

VENDA PRESENCIAL DE INGRESSOS (SEM DESCONTO PARA SÓCIOS)

(acontecerá somente se os ingressos não se esgotarem na venda on-line)

Dia 27/10, 11h às 18h, na bilheteria da Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 410)

Dia 28/10, 17h às 21h45, na bilheteria da Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 410)

Formas de pagamento na venda presencial: cartões de crédito e dinheiro

ACESSO

- Esplanada e estacionamento abrem às 17h;

- Os portões do estádio serão abertos às 18h;

- Crianças de todas as idades precisam de ingresso para acessar o estádio;

- Para ingressos carregados no cartão Galo Na Veia, é OBRIGATÓRIA a apresentação do cartão no momento do acesso;

- O ingresso de E-ticket só será aceito via SuperApp do Galo

- Sob nenhuma hipótese, será aceito E-ticket impresso, foto ou print de tela.

- Portões de acesso Cadeiras Cativas:

Brahma Oeste: portões 3 e 16

Brahma Leste: portões 7 e 10

Inter Oeste: portão 14