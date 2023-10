Com gol no fim, Santos vence sua segunda partida na Brasil Ladies Cup Sub-20

Na manhã desta quarta-feira, no estádio José Araújo Cintra, em Amparo, interior de São Paulo, o Santos venceu a equipe do Realidade Jovem por 2 a 1 e emplacou a segunda vitória consecutiva na Brasil Ladies Cup sub-20. Os gols das Sereias da Vila foram marcados por Ana Barboza e Laysla. Nicole descontou para o Realidade Jovem.

Com a vitória, o Santos ocupa momentaneamente a primeira colocação do grupo C, com seis pontos. As santistas voltam a campo na próxima sexta-feira, em duelo contra o Grêmio. O jogo está marcado para às 9h (de Brasília). Do outro lado, também na sexta-feira, o Realidade Jovem duela contra o Futebol É Vida, às 15h30.

VITÓRIA DAS SEREINHAS! ???? Na raça, as #SereinhasDaVila bateram o Realidade Jovem por 2 a 1, gols de Ana Barboza e Laysla, e garantiram a segunda vitória na #BrasilLadiesCupSub20! VAMOS! ?? pic.twitter.com/ZQYbKbYAkS ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) October 25, 2023

A Brasil Ladies Cup sub-20 acontece entre os dias 23 e 31 de outubro, no interior de São Paulo. Nesta primeira fase, o torneio conta com 16 equipes, divididas em quatro grupos. Os líderes de cada chave avançam para as semifinais e os jogos eliminatórios serão decididos em partidas únicas.

O jogo entre Santos e Realidade Jovem

O Santos abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo com um golaço de Ana Barboza. A camisa 11 do Santos chutou colocado com o pé esquerdo e, no ângulo, marcou o primeiro da partida. O empate veio com Nicole, que aproveitou saída de bola errada da defesa santista e empatou para o Realidade Jovem aos 33 minutos.

Aos 34 minutos do segundo tempo, Yasmim foi expulsa após entrada em Emily, camisa 22 das Sereinhas, e deixou a equipe do Realidade Jovem com uma jogadora a menos. Quando o empate parecia sacramentado, Laysla, de cabeça, anotou o segundo tento santista na partida. O gol foi marcado nos acréscimos da etapa complementar e decretou a vitória do Santos.