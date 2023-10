Beatriz Ferreira vence no boxe, garante medalha no Pan e vaga em Paris-2024

Do UOL, em São Paulo

Beatriz Ferreira é semifinalista do boxe no Pan 2023. A brasileira venceu a costa-riquenha Pamela Sánchez por RSC (decisão da arbitragem de parar a luta) no primeiro round.

Bia Ferreira não deu chances à adversária. Demonstrando sua superioridade desde o início, acertou sequência de golpes com as duas mãos a 22 segundos do fim do primeiro assalto. A árbitra abriu contagem para a costa-riquenha e determinou o fim da luta.

Com a vitória, Bia já garante uma medalha Pan-Americana na categoria até 60kg. Como não há disputa de terceiro lugar, a baiana conquistará ao menos uma medalha de bronze. Ela é a atual campeã, com ouro em Lima-2019.

A vitória também dá à brasileira uma vaga em Paris-2024. As categorias até 57kg e 60kg femininas são as únicas que dão quatro vagas olímpicas. Nos outros pesos, apenas campeão e vice se garantem no torneio.

Fico muito emocionada, o quanto todo mundo se dedicou, treinou e se preparou. É emocionante. Estou muito feliz de estar na briga nesse momento histórico. Sei que vou ter que ser uma guerreira, sei que as meninas estão com vontade de também serem campeãs pan-americanas. Mas minha vontade é maior, estou mais preparada, vamos para cima. Vou buscar esse bicampeonato até o fim Beatriz Ferreira

Bia Ferreira enfrentará a norte-americana Jajaira Gonzalez na semifinal.

