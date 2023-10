Augusto Melo revela quem será seu diretor financeiro em caso de vitória na eleição do Corinthians; confira

Augusto Melo, candidato da oposição, revelou publicamente quem será seu diretor financeiro em caso de vitória na eleição presidencial do Corinthians, marcada para o dia 25 de novembro. Trata-se de Rozallah Santoro, conselheiro e um dos fundadores da chapa Movimento Corinthians Grande.

"Ele (Rozallah) é meu diretor financeiro. Qualificado, um currículo invejável, já mostra como estamos profissionalizando nosso departamento com pessoas técnicas", disse Augusto, em entrevista ao canal oficial da Gaviões da Fial, principal torcida organizada do clube.

O atual diretor financeiro do Corinthians é Wesley Melo, que deixará o clube assim que acabar o mandato de Duilio Monteiro Alves.

Rozallah Santoro é formado em Engenharia pela Universidade de São Paulo e possui pós-graduação em Mercado Financeiro, além de ter trabalhado por 20 anos como executivo em bancos como Itaú, Santander e Safra.

Uma das promessas de Augusto é se cercar de pessoas técnicas em caso de vitória no pleito com o intuito de iniciar uma grande reformulação no clube. A ideia do candidato da oposição é trazer grandes mudanças em todos os setores do Timão, desde a área administrativa, como na parte de campo e bola.

A chapa Movimento Corinthians Grande é classificada como oposicionista e vai concorrer à eleição do Conselho Deliberativo ao lado de outros 16 grupos. Liberdade Corinthiana, Paixão Corinthiana, Corinthians Mais Forte, São Jorge 77, Valores 84, Oficial 90, Arquibancada 85 e União dos Vitalícios são as outras comunidades do clube que estão ao lado de Augusto, que tem André Negão, da situação, como adversário.