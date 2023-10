Atlético-MG repudia atos de violência da torcida contra família de Arana no clássico: "Inadimissível"

O Atlético-MG usou as redes sociais nesta quarta-feira para repudiar os atos de violência da própria torcida contra familiares do lateral Guilherme Arana. O fato teria ocorrido durante o clássico com o Cruzeiro, no domingo, na Arena MRV.

"O Galo considera inadmissíveis as atitudes violentas praticadas contra familiares dos nossos atletas, no último domingo, e se solidariza com a Gabriela Melchior e com todos que sofreram nesse episódio lamentável. O Clube tomará as medidas necessárias para que ocorrências desse tipo não se repitam. Estamos juntos!", escreveu o clube.

Na terça-feira, a esposa de Arana, Gabriela Melchior, relatou em seu Instagram o episódio acontecido no estádio atleticano. Segundo ela, torcedores próximos aos camarotes onde ela estava jogaram copos e latas, proferiram xingamentos e até ameaças por conta da derrota no clássico mineiro. Confira:

O Galo volta a jogar na Arena MRV no sábado, quando recebe o Fluminense, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, a equipe do técnico Felipão entra em campo nesta quarta, contra o Bragantino, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 29ª.