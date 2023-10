Arena Barueri é do Palmeiras? Mattos aponta conflito de interesses de Leila

O colunista Rodrigo Mattos questionou no UOL News Esporte a declaração de Leila Pereira de que o Palmeiras terá dois estádios com o arrendamento da Arena Barueri por uma de suas empresas. Na visão dele, há mais um conflito de interesses entre Leila e o Palestra.

'Quem disse que Barueri é a melhor opção para o Palmeiras?': "Eu acho que houve uma declaração pior em outro momento do discurso dela no Conselho, tem uma declaração que é mais problemática que é relacionada ao conflito de interesse dela. Sobre a questão do estádio, ela coloca assim — 'ah, porque o Palmeiras vai ter dois estádios' —, um o Allianz Parque e o outro a Arena Barueri, que vai ser arrendada pela empresa dela. Só que tem um problema aí, ela está pressupondo que o segundo estádio do Palmeiras é a Arena Barueri, quem disse que é a melhor opção para o Palmeiras? Ano que vem, você já vai ter provavelmente o Pacaembu reformado, que é do lado do Allianz Parque, você já teve acordos com o São Paulo para usar o Morumbi, que também é dentro da cidade e é um estádio maior que a Arena Barueri. Por que a Arena Barueri é a melhor opção?".

'Arena Barueri é a melhor opção porque o estádio é dela?': "Então, ela diz que não tem conflito de interesse e já definiu que o estádio dela é a segunda opção do Palmeiras, então ela já colocou um conflito de interesse no meio da declaração dela sobre conflito de interesse, então já tem um problema aí. Por que a Arena Barueri é a melhor opção, só porque é o estádio dela? Não é do Palmeiras, esse estádio é dela, ela que arrendou, então tem uma confusão aí entre o que é da Leila e o que é do Palmeiras que já está explícito o conflito de interesse nesse caso. Se o estádio foi arrendado por ela e não pelo Palmeiras, não é um segundo estádio do Palmeiras, o Palmeiras tem que decidir qual é a segunda melhor opção se não tem o Allianz".

