Após 36 anos de jejum, Brasil volta ao pódio no remo e conquista ouro inédito no Pan-Americano

Depois de 36 anos subir ao lugar mais alto do pódio no remo, o Brasil conquistou uma medalha inédita nos Jogos Pan-Americanos de Santiago nesta quarta-feira. Lucas Verthein conquistou o ouro skiff simples masculino, a primeira vitória do país em uma categoria individual no torneio.

O brasileiro terminou a prova de 2.000 metros em 6min58s76, à frente do norte-americano Plihal James e do mexicano Juan Jose Rodriguez. O último ouro do Brasil no remo havia sido com a dupla formada por Ricardo e Ronaldo Carvalho, que venceram em 1987, no Pan-Americano de Indianápolis, nos EUA.

O Brasil também subiu ao pódio no skiff simples feminino. Beatriz Cardoso ficou com a prata após conseguir um tempo de 7min46s73. A brasileira ficou atrás apenas da mexicana Kenia Lechuga, que concluiu a prova dois segundos mais rápido. A paraguaia Nicole Martinez Gonzalez fechou o pódio.

Ainda nesta quarta-feira, o Brasil pode conquistar mais uma medalha no remo. A partir das 12h (de Brasília), os brasileiros disputam a final do oito com misto.