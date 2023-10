Adiamento de duelo contra o Fortaleza dá sequência "caseira" ao Botafogo

O Botafogo não queria que o jogo contra o Fortaleza, marcado para a terça-feira passada, fosse adiado. Mas como a CBF tomou a decisão, só resta ao Alvinegro pensar no futuro. E é justamente esse adiamento que dá ao Glorioso uma sequência caseira que pode ser determinante na luta pelo título do Brasileirão.

Líder com 59 pontos conquistados, sete a mais que o segundo colocado Bragantino, o Alvinegro vai fazer os próximos quatro jogos no Rio de Janeiro. O primeiro deles será no próximo domingo. O time vai medir forças com o Cuiabá a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 30ª rodada.

Na quarta-feira da próxima semana, o Botafogo recebe, também no Niltão, o Palmeiras a partir das 21h30 (de Brasília). No dia 5 de novembro, tem o clássico com o Vasco, único dessa sequência sem mando botafoguense. A partida está prevista para Volta Redonda, mas pode acontecer em São Januário.

A série é encerrada no dia 9 de novembro, quando o Botafogo encara o Grêmio. O duelo não será no Niltão porque o estádio alvinegro vai estar cedido para um show. Assim, o embate acontecerá em São Januário.

O Botafogo só volta a ter um compromisso fora de casa no dia 12 de novembro. E se não acontecer nenhuma mudança nas primeiras posições até lá, será um choque direto com o Bragantino em Bragança Paulista (SP).