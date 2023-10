Veja como foi o salto histórico que rendeu o ouro a Rebeca Andrade no Pan

Rebeca Andrade fez nos Jogos Pan-Americanos em Santiago os mesmos dois saltos da final do Mundial, quando bateu Simone Biles — em ambas as disputas levou o ouro. E a quase perfeição na execução chamou a atenção dos juízes e até das adversárias.

O primeiro foi um Cheng, que é o salto que ela faz em todas as competições, nas provas por equipes e individual geral. Este salto tem nota de partida (de dificuldade) 5,6. E Rebeca tirou 9,733 de execução.

Como comparação, no Mundial ela havia recebido 9,4. Nas eliminatórias do Pan, 9,5. Então, este foi o melhor da carreira da ginasta brasileira.

O segundo salto é mais simples, um Yurchenko, conhecido pela sigla DTY. Ele vale 5,0 de nota de partida. E, hoje, Rebeca teve 9,633 de execução.

As notas são as duas de execução mais altas deste ciclo olímpico. A cada quatro anos o código de pontuação muda, os critérios também, então as notas não podem ser comparadas com anteriores.

Com o feito em Santiago, Rebeca conquistou a quarta medalha de ouro do Brasil na história da ginástica artística feminina nos Jogos Pan-Americanos.

Ela sobrou na final do salto, realizando uma apresentação memorável, não apenas em termos do Pan, mas de toda a história da ginástica artística mundial.

O fato de esse salto de primeiro nível ter sido feito no Pan também torna o feito mais incrível. Rebeca vem de um mês desgastante, tendo competido a Copa do Mundo de Paris, o Mundial e agora o Pan. Entre as duas competições, fez nove saltos.

