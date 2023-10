Vedacit Vôlei Guarulhos supera Suzano e conquista o Campeonato Paulista Masculino de 2023

Na noite desta segunda, no Ginásio da Ponte Grande, o Vedacit Vôlei Guarulhos garantiu seu primeiro título estadual ao vencer a terceira partida, de virada, por 3 sets a 2, com parciais de 33/35, 21/25, 25/23, 25/16 e 15/12, fechando a série por 2 a 1 e tendo apenas uma derrota em todo o torneio.

Com uma vitória para cada lado, a partida decisiva prometia repetir o equilíbrio dos jogos anteriores. Porém, o Suzano Vôlei começou melhor e aproveitou a demora do adversário para se encontrar. Abriu logo uma vantagem de 7 a 1 e passou a administrar o jogo. Aos poucos, porém, time da casa foi se acertando e chegou ao empate em 23/23. Os dois times se alteraram na liderança, mas os visitantes fecharam com 35/33. No segundo set, embalado pela vitória, o Suzano acabou tendo mais tranquilidade para vencer por 25/23 e abrir uma boa vantagem na decisão.

O confronto, entretanto, começou a virar no terceiro set. A parcial foi bastante equilibrada e o time de Suzano parecia estar mais concentrado e perto de fechar em 3 a 0. Até que, na reta final da série, o Vedacit Vôlei Guarulhos conseguiu virar o marcador graças aos bons saques do levantador reserva Everaldo, que ajudou seu time à vitória, mantendo as esperanças da torcida local. A recuperação acabou desconcertando o time visitante, que pouco fez para evitar a derrota por 26/12, provocando a definição no tie-break.

No quinto set, a partida voltou a ficar equilibrada até o empate em 11/11. A partir daí, só deu Vedacit Vôlei Guarulhos que, empurrado pela torcida, não deu chances aos adversários e fechou por 15/12, garantindo o título de 2023 do vôlei masculino paulista da Divisão Especial.

O técnico de Guarulhos, Nery Tambeiro, destacou a resiliência da equipe guarulhense, durante os momentos mais importantes da partida. "Foi um jogo muito disputado. O Guarulhos entrou na quadra com a força da torcida, mas o Suzano conseguiu fechar o primeiro set que foi muito longo. Fizeram por merecer o 2×0 dentro da nossa casa, mas nossa torcida apoiou o tempo todo. Viramos o terceiro, vencemos o quarto e chegamos no tie-break com muita força. Isso mostra um time resiliente, caiu mas levanta e continua de pé acreditando. Até chegarmos nessa vitória, que foi do grupo todo. Isso tudo coroa o trabalho maravilhoso do Vedacit Vôlei Guarulhos", afirmou.

Pelo lado do Suzano, o experiente central Riad destacou a caminhada do grupo para chegar à final e o fato de ter apresentado um grande voleibol. "O grupo está de parabéns por trazer Suzano, uma cidade que tem história no esporte, de novo à elite do voleibol. Tivemos um grande adversário e que também merece pelo trabalho que vem fazendo ao longos dos anos. Saímos tristes pela derrota, mas conscientes que fizemos boas apresentações. Agora é pensar na Superliga", declarou.

A partir de 11 de novembro as duas equipes iniciam a Superliga 2023/2024 e o primeiro confronto do torneio será entre Suzano Vôlei e Vedacit Vôlei Guarulhos.