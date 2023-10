Torcedores organizados do Santos têm conversa com elenco no CT após goleada e prometem apoio

Principal organizada do Santos, a Torcida Jovem se reuniu com o elenco na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé, dois dias após a goleada para o Internacional, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo diante da situação vexatória, os torcedores mantiveram as palavras de apoio.

A organizada expressou inconformismo com a derrota humilhante por 7 a 1 e detalhou a conversa com os jogadores por meio de uma publicação nas redes sociais.

"Nós sabemos que derrotas acontecem, até mesmo dentro de nossa casa, como foi na semana passada, e ainda sim sustentamos nosso apoio até o último atleta sair de campo. Entretanto, uma situação como essa é de completa impossibilidade dentro de qualquer cenário. Foi ressaltado, olhando com hombridade nos olhos de cada envolvido, que não há espaço para ocasiões como essa no Santos", escreveu a organizada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ?TORCIDA JOVEM DO SANTOS? (@torcidajovem_oficial)

Por outro lado, a Torcida Jovem ressaltou que que continuará apoiando a equipe nas dez rodadas restantes para o término do Brasileirão. Antes do início do segundo turno, os torcedores já haviam se encontrado com o grupo para demonstrar união incondicional até o fim.

"Com a mesma hombridade, lá na 19ª rodada, firmamos um compromisso com o atual elenco com um objetivo: salvar o Santos. Sendo assim, pular do barco não é uma opção, nem para nós, nem para os atletas. Nós falamos que estávamos juntos, em meio à vitórias e derrotas, e assim será até a rodada em que sairmos desse pesadelo", garantiu.

"Nossa decisão de apoio incondicional ainda é vista como única saída, o que não nos impede de seguir fiscalizando próximos aos bastidores do clube. Convocamos a todos os santistas a não desistirem, assim como em 95. Nós vamos até o inferno com vocês", acrescentou.

Atualmente, o Santos ocupa o 18º lugar, com 30 pontos, e tenta sair do Z4 para evitar o inédito rebaixamento. O time está a apenas um ponto de deixar a degola.

O próximo compromisso do Peixe está marcado para esta quinta-feira. A equipe recebe o vice-lanterna Coritiba na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para a partida já estão esgotados.

Veja, na íntegra, o comunicado publicado pela Torcida Jovem:

"Tem que honrar a camisa do Peixão!

Na manhã de hoje, a Torcida Jovem do Santos se fez presente no CT Rei Pelé, através de lideranças atuais e históricas, para falar com jogadores e comissão técnica após o vexame de domingo, onde externamos a completa revolta com a situação

Nós sabemos que derrotas acontecem, até mesmo dentro de nossa casa, como foi na semana passada, e ainda sim sustentamos nosso apoio até o último atleta sair de campo.

Entretanto, uma situação como essa é de completa impossibilidade dentro de qualquer cenário. Foi ressaltado, olhando com hombridade nos olhos de cada envolvido, que não há espaço para ocasiões como essa no Santos FC

Com a mesma hombridade, lá na 19ª rodada, firmamos um compromisso com o atual elenco com um objetivo: salvar o Santos. Sendo assim, pular do barco não é uma opção, nem para nós, nem para os atletas. Nós falamos que estávamos juntos, em meio a vitórias e derrotas, e assim será até a rodada em que sairmos desse pesadelo

Somos, desde 1969, a referência de movimento torcedor dentro e fora da arquibancada santista, e sabemos a importância que temos para além dos 90 minutos, nós vivemos o dia a dia do clube

A Torcida Jovem organizou e executou eventos de apoio em aeroportos, CT, treinamentos e em ruas de fogo, porque assim fazemos desde nossa fundação, estamos com o Santos onde e como Ele estiver

Fazemos também, como órgão fiscalizador, ações de cobrança e protestos, que principalmente, tragam retorno positivo ao clube. Sendo assim, nossa decisão de apoio incondicional ainda é vista como única saída, o que não nos impede de seguir fiscalizando próximos aos bastidores do clube

Nossa palavra é uma só, e não irá mudar: Apoio. O Santos sempre precisou da Torcida Jovem, e a razão de nossa existência é o Santos Futebol Clube, portanto, não faz sentido que deixemos de cumprir nosso papel por ódio a pessoas sem santistidade em suas almas

Convocamos a todos os santistas a não desistirem, assim como em 95. A lutar com fé e com ardor, seja qual for a nossa sorte. Dentro E fora do alçapão. O Santos é nossa vida, e o amaremos até nosso último suspiro

Nós vamos até o inferno com vocês!"