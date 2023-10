Torcedores de Bayern e Galatasaray brigam antes de jogo da Champions

A madrugada de hoje (24) ficou marcada por uma briga entre torcedores de Galatasaray e Bayern de Munique na Turquia.

O que aconteceu

De acordo com a imprensa turca, cerca de 100 pessoas estiveram envolvidas em uma briga na cidade de Istambul, onde as equipes se enfrentam pela Champions League hoje.

Dos presentes na briga, cerca de 70 torcedores torcem pelo Bayern de Munique e 30 para o Galatasaray.

Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram objetos como cadeiras, mesas e garrafas sendo arremessados pelos dois grupos. Em outros, é possível ver alguns torcedores trocando socos e empurrões.

A polícia turca teve que intervir e usou gás lacrimogêneo para dispersar os torcedores e encerrar a confusão.

A imprensa local afirma que quatro torcedores do Bayern de Munique ficaram feridos após a briga. Um torcedor do Galatasaray foi o mais afetado pelo efeito do gás lacrimogêneo.

Galatasaray & Bayern München fans clashed in Istanbul last night pic.twitter.com/agWuSae6x9 -- (@thecasualultra) October 24, 2023

Jogo pela Champions

O Galatasaray recebe o Bayern de Munique, no Rams Park, em Istambul, a partir das 13h45 (de Brasília), de hoje (24). O confronto é válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Champions League.

Com seis pontos até aqui, o Bayern lidera o Grupo A, mas é seguido de perto justamente pelo Galatasaray, que tem quatro e vem na segunda colocação.

No outro jogo da chave, o Manchester United, atual lanterna do grupo, recebe o Copenhague, da Dinamarca, às 16h de hoje.