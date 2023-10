Torcedor do Corinthians homenageia Renato Augusto com tatuagem; veja história

O meio-campista Renato Augusto, uma das referências atuais do elenco do Corinthians, foi homenageado de forma inusitada pelo corintiano Rafael Veiga. O torcedor fez uma tatuagem do camisa 8 na região da perna e chamou a atenção do ídolo da Fiel.

Em visita ao CT Joaquim Grava, Rafael encontrou Renato Augusto e o jogador retribuiu o carinho com uma assinatura na perna do torcedor. A marca do atleta também virou tatuagem e ficou marcado na pele do corintiano.

Rafael Veiga homenageou Renato Augusto com tatuagem na perna

"Nós trabalhamos 24 horas por dia com hora marcada, se um cliente quiser marcar para fazer a sua tatuagem as 3 horas da manhã, nós estaremos lá, por isso fico muito contente e orgulhoso quando vejo o desfecho desses trabalhos. O que nos move é a felicidade que os clientes demonstram após verem o resultado", disse Daniel Couto, CEO da ITattooClub, estúdio de tatuagem escolhido por Rafael.

Considerado ídolo no Corinthians, Renato Augusto pode estar em sua última temporada pelo clube. O contrato do camisa 8 com o Timão acaba ao final da temporada e não existem, até o momento, conversas por uma extensão de vínculo.

Na temporada, Renato possui 36 jogos pelo Alvinegro, com cinco gols e oito assistências.