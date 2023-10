Suspenso por provocação, Mourinho perderá duelo da Roma com a Inter de Milão

O treinador José Mourinho teve a confirmação nesta terça-feira de que não poderá comandar a Roma contra a Inter de Milão. Isso porque o Tribunal Desportivo italiano manteve a punição de um jogo aplicada ao português do duelo com o Monza, no último domingo.

Apesar da Roma ter vencido por 1 a 0, Mourinho fez gestos provocativos a Rafaelle Palladino, comandante dos adversários. O português de 60 anos fez sinais afirmando que o técnico falava muito, chegando também a simular o "choro" do visitante.

Por conta das provocações, Mourinho acabou sendo expulso já nos acréscimos do segundo tempo. Ele questionou a decisão do árbitro após o jogo, mas o tribunal manteve a decisão e aplicou um jogo de gancho para o treinador.

Com isso, Mourinho perderá o confronto com a Inter de Milão, que acontecerá no próximo domingo pelo Campeonato Italiano. No entanto, ele poderá comandar a Roma na Liga Europa, no embate desta quinta-feira diante do Sparta Praha, da República Tchéquia.