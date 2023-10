Seleção Brasileira feminina começa a se apresentar para estreia oficial de Arthur Elias

A Seleção Brasileira feminina irá enfrentar o Canadá em dois amistosos ? a serem realizados neste sábado (28) e na próxima terça-feira (31). Nesta segunda-feira (23), as primeiras representantes do Brasil chegaram a Montreal e se apresentaram ao técnico Arthur Elias.

Os jogos marcam a estreia oficial do ex-treinador do Corinthians no comando da 'Amarelinha'. Conforme combinado em seu anúncio, Arthur passa a dedicar 100% ao Brasil após ter conquistado mais uma Libertadores com a equipe alvinegra.

As primeiras atletas a chegarem em solo canadense foram Gabi Nunes e Antonia. Marta, Adriana, Rafaelle e Angelina juntaram-se ao grupo em seguida, enquanto Bruninha, Ary Borges, Tainara, Lauren, Debinha, Ivana e Geyse se apresentaram na parte da noite.

Ao longo desta terça-feira (24), as jogadores convocados que estavam na disputa da Libertadores ? casos de Letícia, Yasmim, Gabi Portilho, Luana, Bia Zaneratto e Tamires ?, além de Cristiane, Camila e Luciana, irão se juntar à delegação.

Na programação da Seleção, estão previstos treinos em Montreal, no CS Bois de Boulogne, de terça a quinta-feira. Na sexta-feira (27), Arthur Elias irá comandar uma atividade no Estádio Saputo. Após o primeiro jogo, a delegação vai para Halifax, também no Canadá, para dar início à preparação do segundo amistoso.