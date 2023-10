São Paulo supera Palmeiras nos pênaltis e pega o Corinthians na final do Paulista sub-17

O São Paulo levou a melhor sobre o Palmeiras no segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista sub-17 e conquistou uma vaga na decisão do torneio. Depois de empatarem por 1 a 1 no jogo de ida, as equipes voltaram a se igualar no placar, desta vez por 2 a 2. O Tricolor Paulista ficou com a vaga ao vencer a disputa de pênaltis na Arena Barueri.

Na final da competição, o São Paulo enfrentará o Corinthians. Assim como o Tricolor, o Timão contou com o brilho do seu goleiro para eliminar o Red Bull Bragantino na semifinal, depois de uma derrota por 2 a 0 no jogo de volta.

Os gols de Palmeiras e São Paulo

O São Paulo abriu o placar aos 17 minutos depois de uma falha na saída de bola palmeirense. William Gomes estava atento no lance e conseguiu retomar a posse na intermediária adversária. Com um toque rasteiro, o capitão serviu para Henrique, que soltou uma bomba da entrada da área para fazer 1 a 0.

A vantagem do Tricolor Paulista não durou muito. Aos 26 minutos, o zagueiro Benedetti aproveitou o escanteio cobrado na medida e cabeceou para o fundo das redes. Ainda no primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu virar o jogo. Erick Belé tocou para Márcio Vitor e disparou para receber dentro da área. Com um chute de chapa, o camisa 10 colocou o Verdão à frente no placar.

No segundo tempo, quando o Palmeiras estava muito próximo da classificação, o São Paulo conseguiu o empate. Depois de um cruzamento na área, a bola sobrou na segunda trave e foi cruzada para o meio. À queima-roupa, Ryan Francisco desviou com o ombro, 2 a 2.

São Paulo leva nos pênaltis

Com a igualdade no placar, a decisão foi para a disputa de penalidades máximas. Ryan Francisco bateu a primeira e marcou. O Palmeiras desperdiçou sua primeira chance com Estêvão, que finalizou no canto esquerdo e parou na defesa de João Pedro. Depois de ambas as equipes acertarem a segunda cobrança, Luiz Sá conseguiu impedir o acerto de Ferreira. Na sequência, porém, foi a vez de João Pedro estragar a festa de Uberaba.

Na que seria a última cobrança do São Paulo, Henrique deslocou Luiz Sá e converteu. A última bola do jogo saiu do pé de Coutinho. Pela terceira vez na noite, João Pedro espalmou para longe. Com 3 a 1 nos pênaltis, o Tricolor seguiu na competição.