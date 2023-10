Escalação do São Paulo: Dorival acumula baixas para encarar Palmeiras

Nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou a preparação para pegar o Palmeiras pela 29ª rodada do Brasileirão. O confronto está marcado para acontecer às 20h (de Brasília) dessa quarta-feira, no Allianz Parque.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior não deve contar com Luan e Arboleda, apesar da evolução na recuperação nos últimos dias. Os lesionados Galoppo, Marcos Paulo, Moreira, Igor Vinícius e Calleri também são desfalques. Patryck, na disputa do Pan-Americano, e Pablo Maia, suspenso, completam a lista de desfalques.

Com problemas no meio para armar o time, o comandante ao menos terá o retorno de Caio Paulista, que cumpriu punição por terceiro cartão amarelo na última rodada. Para o lugar de Maia, Gabriel Neves deve ganhar uma oportunidade.

Com isso, o São Paulo deve ir a campo com: Rafael; Rafinha, Beraldo, Diego Costa e Caio Paulista; Gabriel Neves, Alisson, Michel Araújo e James Rodríguez; Lucas e David.

Na décima colocação, o Tricolor está com 38 pontos, próximo de garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. Dessa forma, com a vaga garantida na Libertadores, resta aos comandados de Dorival Jr. conquistarem a primeira vitória fora de casa no torneio: foram 13 jogos, com seis empates e sete derrotas.

