Escalação do Santos: Marcelo Fernandes tem três 'reforços' para encarar Coritiba

O Santos realizou na manhã desta terça-feira seu penúltimo treino de preparação para o confronto decisivo diante do Coritiba, marcado para quinta-feira à noite, pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Marcelo Fernandes comandou uma atividade técnica e de finalizações no CT Rei Pelé.

Neste mesmo dia, o elenco se reuniu com a principal organizada do clube, a Torcida Jovem, para uma conversa após a goleada vexatória para o Internacional, por 7 a 1, no Beira-Rio.

No encontro, os torcedores demonstraram insatisfação com o resultado, mas garantiram que irão apoiar o time até o término do Brasileirão. Restam apenas dez rodadas para o fim do torneio.

Para a partida contra o Coritiba, Marcelo Fernandes contará com três retornos importantes: o goleiro João Paulo, o meio-campista Jean Lucas e o atacante Soteldo. A tendência é que o treinador repita a mesma equipe que venceu o Bahia e o Vasco em sequência.

O Santos, portanto, deve ir a campo com: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo.

Atualmente, o Peixe detém 30 pontos somados na tabela, ocupando o 18º lugar. O time tenta sair do Z4 o mais rápido possível para evitar o inédito rebaixamento.

Pressionado, o Santos encerra a preparação para o duelo nesta quarta-feira. A equipe recebe o Coritiba, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, na quinta, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada da competição.