Rebeca Andrade conquista medalha de ouro no salto no Pan-Americano em Santiago

Nesta terça-feira, Rebeca Andrade ganhou a medalha de ouro no salto, nos Jogos Pan-Americanos 2023, em Santiago. A brasileira, estreante no torneio, subiu ao topo do pódio ao fazer 14.983, superando a estadounidense Jordan Chiles e a mexicana Natalia Escalera, que ficou com a prata e o bronze, respectivamente.

Antes da disputa dos Jogos Pan-Americanos, Rebeca Andrade fez história no Mundial de Ginástica, na Antuérpia, vencendo cinco medalhas. A brasileira conquistou o ouro no salto, a prata no individual geral, por equipes e no solo, além do bronze na trave.

Este ouro no salto é a segunda medalha de Rebeca em Santiago. Antes, a ginasta havia faturado também a prata na disputa por equipes, juntamente com Carolyne Pedro, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Júlia Soares.

Arthur Nory é prata no solo

Mais cedo, Arthur Nory conquistou a medalha de prata no solo, com 13.933 pontos. O canadense Felix Dolci fez 14.233 e ficou com o ouro. Já o colombiano Juan Larrahondo fechou o pódio, com o bronze, fazendo 13.366. O ginasta se recuperou após ficar em nono lugar na classificação do individual geral e conquistou sua primeira medalha no Pan.