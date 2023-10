'Quem não pode pagar R$ 50 para ir ao Allianz Parque, não vai', diz Leila

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, rebateu as críticas a respeito dos valores dos ingressos para jogos do clube no Allianz Parque, culpou a imprensa pelas reclamações, e afirmou: "Quem não pode pagar R$ 50 para ir ao Allianz Parque, não vai".

A fala da mandatária aconteceu na reunião do Conselho Deliberativo na noite de ontem. Leia a íntegra do discurso da presidente clicando aqui.

O que ela disse?

Sobre o preço de ingressos. Só 10% das pessoas que assistem o jogo no Allianz Parque pagam o preço cheio. 90% tem algum tipo de desconto. Vou dar um exemplo. Avanti Ouro está em torno dos R$ 145. Se o Palmeiras jogar três vezes no mês, isso dá uns 40, 45 reais. Vamos lá, 50 reais. É popular ou não é? É leviano falar que os preços são exorbitantes. É leviano. 90% das pessoas que entram no Allianz tem algum tipo de desconto. Claro que é popular. Leila Pereira.

A gente não pode entrar nessa conversa de jornalistas que querem destruir nossa gestão. É popular sim. Quem não pode pagar R$ 50 para ir ao Allianz Parque, não vai. Não pode. É uma conta que não fecha. O torcedor quer reforço, quer que eu renove, e como que eu renovei? Eu paguei com aumento salarial. Quer ingresso grátis...criamos a camisa do torcedor, temos os produtos licenciados com valores acessíveis. Como que eu vou pagar essa conta se eu não tenho receita. Parem com esse discurso populista. Leila Pereira.

Esse discurso populista não paga as contas do Palmeiras. Falam que eu só penso em dinheiro, mas como que eu compro e renovo com jogador? São esses pontos que eu queria falar com vocês e eu quero encerrar dizendo o seguinte. Uma das maiores virtudes que eu vejo no ser humano é a coragem. E, nesse meio que eu vivo, eu tenho que ter muito mais coragem. Eu não tenho medo de absolutamente nada. Eu não tenho convicções, eu mudo de ideia toda hora. Leila Pereira.

O preço dos ingressos para jogos do Palmeiras no Allianz Parque é uma grande reclamação da torcida. Para o clássico contra o São Paulo, por exemplo, o setor mais barato sem descontos é o Gol Norte, que custa R$ 100, — mas é esgotado rapidamente pelos sócios Avanti que tem prioridade para a compra. O mais caro (Central Oeste) custa R$ 200.

O clube defende que vários torcedores ingressam ao estádio com algum desconto nos ingressos, e não pagam o valor cheio. No ano passado, o Palmeiras fez 35 jogos no Allianz Parque, com 1,2 milhão de torcedores presentes. Deste total, apenas 10% (cerca de 120 mil) pagaram o valor cheio do ingresso. Ou seja, nove em cada dez torcedores que compareceram à arena no ano passado tiveram acesso a algum tipo de desconto.

Cerca de 50% deles se beneficiaram dos descontos oferecidos pelo Avanti. Os 40% restantes compraram meia-entrada (idosos, estudantes, professores, jovens oriundos de famílias de baixa renda) ou adquiriram as entradas da WTorre.