Pioneira na ginástica, Luísa Parente elogia Rebeca: 'Salto quase perfeito'

A ex-ginasta Luísa Parente, primeira brasileira a participar de duas Olimpíadas, fez elogios ao salto que rendeu medalha de ouro histórica a Rebeca Andrade, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

Ela participou do "Destino: Paris" desta noite, programa que vai ao ar todos os dias, às 19h, no canal do UOL Esporte no YouTube.

É um fenômeno, uma das maiores saltadoras do mundo. E fiquei, claro, emocionada, encantada Luísa Parente

O que aconteceu

Parente esteve em Seul-1988 e Barcelona-1992, e foi a primeira a conquistar um ouro em Pan.

Ela foi campeã no salto e nas paralelas assimétricas no Pan de Havana-1991.

Com a conquista de hoje (24), Rebeca conquistou o quarto ouro do Brasil na história da ginástica artística.

"Qualquer medalha é importante para um atleta, mas uma medalha de ouro, no Pan, na ginástica, representa bastante. Embora ela tenha acabado de conquistar medalhas mundiais, que fica uma categoria acima, o histórico do Brasil nos jogos Pan-Americanos tem um significado muito grande. E ela conquistou de uma forma maravilhosa, incrível, o salto dela beirou a perfeição", pontuou.

"Ela consegue ter altura, dinâmica, postura e uma aterrissagem... Só descontou menos de 0,60 na média do salto todo. É um fenômeno, uma das maiores saltadoras do mundo. E fiquei, claro, emocionada, encantada", salientou.

A brasileira também completou a coleção, que já contava com ouro no salto nas Olimpíadas, em Tóquio, e Mundial.

O programa contou com a participação da dupla Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso, bronze nos saltos ornamentais no Chile, além da repórter Beatriz Cesarini, que está em Santiago, e Gustavinho Lima.

