Payet e desempenho em campo: Vasco trabalha motivos para se animar no Brasileirão

A derrota para o Flamengo devolveu o Vasco para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o clima dentro do clube é de tranquilidade: a ideia é trabalhar os aspectos positivos vistos no clássico e nos últimos jogos em busca da permanência na primeira divisão.

A boa fase do meia Payet, por exemplo, é um dos pontos que tem animado a todos no clube. É consenso em São Januário que o meia francês vem crescendo de produção e vai se tornar uma referência ofensiva na reta final de Brasileirão.

O fator campo também é algo que anima. O bom desempenho na vitória de 1 a 0 sobre o Fortaleza pode se repetir diante do Internacional. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), em São Januário, pela 29ª rodada.

Após o descanso de segunda-feira, com atividades leves, o elenco volta a trabalhar nesta terça-feira de olho no duelo com o Colorado. O técnico Ramón Díaz porém só deve definir a escalação na atividade desta quarta-feira.