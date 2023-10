'Pato não está descartado. Espero uma resposta dele', diz Dorival

O técnico Dorival Júnior deu detalhes da situação de Alexandre Pato no São Paulo. Com contrato até o fim do ano, o atacante não tem atuado com frequência, mas não está descartado, segundo o treinador, que cobra uma resposta do atleta.

Tenho um respeito muito grande pelo Alexandre. Falei algumas vezes com ele em relação ao que nós precisávamos para que eu pudesse vê-lo em campo e pudesse tê-lo em campo com uma confiança maior [...] O Pato não está descartado. Agora, eu espero uma resposta dele, primeiramente, para que depois eu possa tê-lo em definitivo dentro de campo, é apenas esta condição. Eu quero vê-lo atuando, mas eu preciso que ele me dê uma resposta um pouco mais contundente no dia a dia. Dorival Júnior, em entrevista ao canal do jornalista Nilson César no YouTube

Dorival Júnior também citou o fato de Alexandre Pato ter se recuperado recentemente de uma lesão grave no joelho durante a sua resposta.

Não podemos nos esquecer de que o Alexandre está voltando de uma lesão muito séria que ele teve. Às vezes demora. Tem jogadores que em um mês abreviam três ou quatro de uma possível recuperação e outros que, possivelmente, levem um tempo um pouco maior.

Contrato no fim e poucos jogos

Alexandre Pato acertou sua volta ao São Paulo no dia 26 de maio deste ano. Ele estava sem clube desde que rescindiu o seu contrato com o Orlando City, dos Estados Unidos.

O atacante vinha se recuperando de uma lesão no ligamento do joelho no Reffis do Tricolor e acabou fechando contrato apenas até o final da atual temporada.

Ao longo destes quase cinco meses na nova passagem pelo São Paulo, Pato entrou em campo em apenas 10 partidas e marcou dois gols.

A última vez em que Alexandre Pato esteve em campo pelo São Paulo foi na derrota da equipe para o Fortaleza, no dia 20 de setembro. Naquela ocasião, ele entrou no segundo tempo e atuou por apenas 11 minutos.

Após sua última partida, o atacante ficou de fora dos relacionados no jogo do título da Copa do Brasil, diante do Flamengo, e contra Coritiba, Corinthians e Grêmio, pelo Brasileirão. Ele ficou no banco diante de Goiás e Vasco.

