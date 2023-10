Pan: Brasileiro celebra vaga na final do remo: 'vale pedaço da história'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O remador brasileiro Lucas Verthein celebrou a vaga na final do individual masculino do skiff nos Jogos Pan-Americanos. O duelo que vale pódio será amanhã (25), às 9h30.

A competição aconteceu na Gran Laguna de San Pedro de La Paz, na região de Concepción, no Chile.

Terei que ser muito inteligente e fazer a melhor prova da minha vida. Essa final está valendo um pedaço da minha história Lucas Verthein

O que aconteceu

O integrante do Time Brasil fez o melhor tempo dentre todos os competidores (7min4s7).

Lucas busca a segunda medalha pan-americana, após o bronze em Lima-2019.

"Significa muita coisa para mim chegar na final dos Jogos Pan-americanos. Ser o melhor do continente é algo que estou buscando. O próximo objetivo é dar o meu melhor amanhã e levar o Brasil ao lugar mais alto do pódio. Vamos com tudo, temos condições de ser potência no remo, só precisamos acreditar", disse.

Na prova de hoje, o grande rival foi o uruguaio Bruno Berriolo, e o brasileiro explicou a estratégia utilizada.

"Procurei ser um pouco mais constante e coeso. Vim junto com o Berriolo até a metade da prova, sem deixar ele desgarrar. Não foi uma prova tão tranquila quanto as eliminatórias, mas já era esperado que seria mais pegado, porque era semifinal. De certa forma, cheguei nos últimos 500m com uma passagem forte, mas em um ritmo mais tranquilo", apontou.

Beatriz Cardoso também passou à final no skiff individual, enquanto Tomás Levy e Piedro Tuchtenhagen vão buscar medalha no duplo skiff.

"A prova de hoje foi muito boa. Fiz uma prova muito consciente, achei que remei bem, confortável e acredito que amanhã eu possa fazer melhor. Estou pensando na medalha de ouro, para isso que me preparei tanto e é isso que vou buscar. É um sonho que vem sendo construído e eu espero concretizar", projetou Beatriz, ao site do COB.

