Rebeca faz salto histórico e conquista ouro no Pan

Rebeca Andrade conquistou, nesta terça-feira (24), a quarta medalha de ouro do Brasil na história da ginástica artística feminina nos Jogos Pan-Americanos. A brasileira sobrou na final do salto, realizando uma apresentação memorável, não apenas em termos do Pan, mas de toda a história da ginástica artística mundial

Ela foi a última a competir na final e, mesmo podendo fazer saltos ainda mais simples, fez um Cheng de altíssimo nível, com nota de execução 9,733, a maior da carreira dela, e uma das maiores da história da ginástica. Depois, fez um Yurchenko também quase perfeito, de nota de execução 9,633. Total de 14,983.

Para leigos: a nota de um salto é a soma da nota de dificuldade e de execução. Rebeca fez dois saltos quase perfeitos. Para conquistar o título mundial, ela teve 9,4 e 9,5 de execução, por exemplo. Hoje, A prata ficou com a norte-americana Jordan Chiles, com média 14,150.

Medalha histórica

A breve história das medalhas de ouro da ginástica feminina do Brasil começou em Havana-1991, quando Luisa Parente foi campeã no salto e nas paralelas assimétricas. Depois, na Rio-2007, Jade Barbosa também ganhou no salto. Agora, é Rebeca quem brilha neste aparelho.

E ela, que já faturou a prata por equipes, e não competiu no individual geral (poupou-se no solo), ainda compete hoje na final das paralelas, como uma das candidatas ao ouro. Amanhã, estará na final da trave, junto de Flávia Saraiva, que tem a melhor nota de toda a competição. Rebeca não tem a trave como ponto forte, mas foi bronze no Mundial.

Nory é prata

Mais cedo, na primeira final do dia, Arthur Nory ganhou a medalha de prata na final do solo. Ele fez uma apresentação no mesmo nível das eliminatórias e do Mundial, tirou 13,933, e ficou só atrás do canadense Felix Dolci, campeão do individual geral, que voltou ao alto do pódio com nota 14,233.

Yuri Guimarães era quem poderia ameaçar o ouro do canadense, mas cometeu diversas falhas na sua série e terminou no oitavo e último lugar da final, com 11,966. O jovem brasileiro chorou bastante após a final. Amanhã ele estará na final do salto, junto com Nory. Também amanhã, Diogo Soares e Bernardo Miranda fazem final das paralelas e, Nory e Bernardo, na barra fixa. Nenhum brasileiro avançou às disputas por medalhas nas argolas e cavalos com alças, ainda hoje.

