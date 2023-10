Pan 2023: Brandonn leva bronze nos 400m medley e iguala Thiago Pereira

O Brasileiro Brandonn Almeida conquistou o bronze nos 400m medley e igualou a marca de Thiago Pereira, com medalhas em três edições de Jogos Pan-Americanos. Um pouco mais cedo, Gabrielle Roncatto também levou bronze nos 400m medley.

Medalha no masculino

Brandonn conquistou medalha na terceira edição de Jogos Pan-Americanos consecutivo. Em Toronto-205, ele levou ouro no 400m medley e bronze nos 1500m livre, enquanto em Lima-2019 ficou em terceiro no 400 m medley.

"É incrível. Apesar de não ter sido o meu melhor tempo, como o João Gomes disse, estou reaprendendo a nadar o 400m medley. Faz bastante tempo que não me sinto confiante para essa prova e, graças a ajuda de um batalhão de pessoas por trás de mim, estou podendo voltar, voltar a nadar sorrindo, feliz, e esta refletindo nos resultados", celebrou.

Em Santiago, Jay Litherland, dos Estados Unidos, ficou em primeiro, enquanto Collyn Gagne, do Canadá, na segunda posição.

Bronze no feminino

A brasileira Gabrielle Roncatto levou a medalha no bronze nos 400m medley, e conquistou o primeiro pódio do Brasil no dia na natação nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Julie Brousseau, do Canadá, ficou com o ouro, enquanto Lucerne Bell, dos Estados Unidos, ficou na terceira colocação.

A brasileira Nathalia Siqueira chegou a liderar a prova dos 400m medley, mas acabou superada e terminou na quinta posição. Gabi, por sua vez, cresceu da metade para o fim.

Guilherme Caribé e Victor Alcara disputaram os 50m livre, e ficaram na quinta e sétima colocação, respectivamente. Caribé, que conquistou três ouros nesta edição do Pan, se mostrou feliz com o desempenho que teve em Santiago.

Ele lembrou o episódio em que acabou desclassificado no Mundial, em julho, após a arbitragem apontar movimento irregular no da prova dos 100 metros borboleta.

"Foi bem legal. Voltar a competir em alto nível depois de tudo que aconteceu no Mundial e dar um resultado legal, fico bem feliz", disse.

Empate no ouro

O dia na natação teve um fato curioso: um empate no lugar mais alto do pódio. No 50m livre feminino, Maggie Macneil, do Canadá, e Gabi Albiero, dos Estados Unidos, ficaram juntas com 24s84. Os dois hinos foram tocados. Catie De Loof, dos EUA, completou o pódio com o bronze.

Gabi é filha do brasileiro Arthur Albiero, técnico da seleção norte-americana, e foi criada nos Estados Unidos. O irmão dela, Nick — que mora no Brasil e atua pelo Minas — já decidiu que vai competir pelo Brasil. Ao UOL, Bia disse que ainda não pretende defender o país.

